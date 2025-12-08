Quin Mundial ens espera!
A casa encara no se’ns ha passat la sensació que ens va produir assistir, a través de la televisió, esclar, al sorteig del Mundial de l’any que ve, més enllà del galimaties de confeccionar dotze grups de quatre equips, amb seleccions incompatibles i sense saber la totalitat dels participants (falten per decidir-se encara les repesques). Amb Mèxic i el Canadà com a convidats de pedra malgrat ser coorganitzadors, l’acte es va convertir en un gest de patètic vassallatge de la UEFA a Donald Trump amb el seu president, Gianni Infantino, com a summe sacerdot imposant-li al cap el premi de la Pau de l’organització futbolera que representa. Ja sabem que tant UEFA com FIFA són molt donats, a canvi de diners, a concedir a qualsevol país que menystingui els drets humans i llibertats ciutadanes l’organització d’esdeveniments esportius de primer nivell però podrien dissimular-ho bastant millor. Veure Trump ballant el Y.M.C.A. amb Village People a l’escenari figurarà ja en l’antologia del ridícul de la història de la televisió. Por ens fa saber què ens espera encara del pròxim Mundial.