Arriba el mercat d’hivern
La televisió ja es comença a assemblar al món futbolístic. Quan arriba l’hivern s’obre la finestra de fitxatges i les diferents cadenes s’afanyen a reforçar les plantilles amb personatges més o menys milionaris. En aquest final del 2025 la cosa ha estat mogudeta. Ara que RTVE ja no té Eurovisió, ha decidit potenciar la seua prèvia del Benidorm Fest tot i que encara no ha fet públic quins són els seus plans sobre el xou: El nou festival europeu de la cançó? S’obrirà l’escenari a altres països? Un festival autonòmic potenciant idiomes com el gallec, el català o l’eusquera? Una incògnita malgrat que ja s’ha donat a conèixer qui serà el presentador estrella. Ni més ni menys que... Jesús Vázquez, que deixarà la seua Mediaset de tota la vida per anar-se’n a la pública i conduir l’esdeveniment juntament amb Javier Ambrossi, ja sense la seua parella de sempre, Lalachus i Inés Hernand. Però Tele 5 no s’ha quedat enrere. Ha fitxat Juanra Bonet, que deixa Antena 3 per posar-se al capdavant del concurs Allá tu. I amb La 2 Cat amb plantilla completa, ara per ara, el mercat encara no s’ha tancat.