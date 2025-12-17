El futbol es carrega Broncano
Si no ho saben i aquesta nit busquen David Broncano i La revuelta a La 1 d’RTVE no el trobaran. Així de clar. La pública estatal ha decidit prescindir del xou diari perquè toca donar en directe un apassionant Talavera-Reial Madrid de la Copa del Rei. I esclar, s’encavalquen els horaris que, a més, cosa poc probable però no impossible, podria degenerar en una pròrroga i en una tanda de llançaments des del punt de penal.
Així que descans al candidat per tornar a donar el raïm al personal aquest 31 de desembre (és una opció, entre les moltes que s’estudien davant del silenci de la casa que, pel que sembla, encara no saben a qui passar-li el merder). Ara bé, això sí, és d’agrair a RTVE que no hagin premut el botó de l’opció en català, com estan fent últimament, i oferir també el partit en “llengua vernacla”, com ho qualificaven els impresentables fa uns quants anys enrere. L’audiència del Talavera de la Reina-Reial Madrid hauria estat, no mínima, sinó inexistent, amb la qual cosa s’hauria donat audiència, poca però donada, a la competència.