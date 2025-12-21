Continua sent massa llarga
Ha acabat l’edició del 2025 de La Voz a Antena 3 sent el més vist de la nit de divendres (14,9) però també, cal estar en tot, amb la pitjor audiència d’una final des de la seua estrena el 2012. Igualment és cert que va apallissar el seu rival més directe, el De viernes de Telecinco, el qual no en va tenir prou amb la presència al plató de Carlo Costanzia i les seues batalletes familiars, exmarit de Mar Flores i consogre de Terelu Campos. Dit això, val a comentar que la guanyadora va ser Antía, de l’equip de Pablo López, que tindrà, si fem cas de les anteriors, un recorregut curt i discret. Fora d’això, cal constatar el que ja hem dit més d’una vegada. Les gales de La Voz es fan interminables. Va començar a les 22.30 i vora la una de la matinada encara no se sabia el nom de la guanyadora. Al xou, igual com altres de similars a la cadena, li sobren minuts per tot arreu: massa convidats i massa protagonisme als coaches que aconsegueixen eclipsar, amb l’objecte de guanyar audiència, els veritables protagonistes de l’esdeveniment: els concursants. Però això ja és una batalla perduda.