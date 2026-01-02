Masferrer no va decebre
No era fàcil suplir Andreu Buenafuente en el tradicional monòleg amb el qual TV3 (què volen?, això de l’innovador 3Cat, com que no) arranca les festes nadalenques resumint l’any que està a punt d’acabar. Però, amb Buenafuente absent per prescripció pròpia i facultativa, el seu substitut, Quim Masferrer, va passar la prova amb nota alta. El 26 per cent d’audiència ho deixa ben clar. També és veritat que apostar pel de Sant Feliu de Buixalleu és jugar a cavall guanyador, però aquí hi havia el repte. Va ser un monòleg de gamma alta, no excepcional, però sí de notable alt amb algun que altre i inevitable tòpic, però que va entretenir i, cosa que sempre és d’agrair, va divertir i no es va fer pesat. El millor va ser el detall de baixar de l’escenari per conversar amb el públic (el caràcter que imprimeix El foraster és indubtable) i potser es va fer llarg, per obvi, l’apartat dedicat a l’emèrit i al seu llibre. Van ser uns acudits fàcils i agraïts, perquè, vulgui’s o no, l’humorista, que tampoc va perdre detall d’anunciar la nova temporada del seu programa, jugava a casa.