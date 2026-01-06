La culpa va ser de l’emissor
Cristina Pedroche s’ha esquinçat les vestidures estranyant-se que el vestit, és un dir, que va lluir, un altre, en les campanades de la nit de Cap d’Any hagi generat polèmica. En el seu programa altaveu, que no és altre que el Zapeando de La Sexta, ha arribat a dir que “no han entès el vestit, ni el concepte, ni absolutament res”. I ara sí, a misses dites, va afegir que, dins del suport en la lluita contra el càncer, el fet que el seu vestit estigués confeccionat amb els retalls dels anteriors onze que va lluir en totes les presències a la Puerta del Sol simbolitzava que les seues peces permeten seguir endavant amb una xarxa de suport. I aquí volíem arribar. Algú a Atresmedia, Pedroche inclosa, s’ha parat a pensar que si en comptes de tant de secretisme, revelat com sempre segons abans de les campanades, ho haguessin explicat millor, no hauria tingut lloc ni tanta confusió ni tants malentesos? Els experts en comunicació indiquen que per comunicar amb claredat cal fer comprensible el missatge complet i eliminar distraccions. En aquest cas algú no va fer els deures.