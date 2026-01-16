I el ‘mercato’ va
Tal com s’estan posant les coses, les finestres de fitxatges de les cadenes televisives, el mercato, vaja, no tenen res a envejar a les futbolístiques. Des que ha arrancat aquest 2026, els transvasaments d’una cadena a l’altra no han fet més que créixer. I pot ser que encara quedin més sorpreses per conèixer. La més transcendent és, sens dubte, la de Marc Giró, el millor comunicador que tenia en plantilla RTVE amb Andreu Buenafuente. Ara que sabem el que va passar, ja no sorprèn que no fos l’elegit per donar les campanades per a la pública, substituint precisament Buenafuente. Giró se’n va a La Sexta i per suplir-lo arriba Dani Rovira, que, amb tots els respectes, juga en una lliga inferior. Però encara n’hi ha més. Toni Clapés tindrà programa a La 2 Cat amb la qual cosa es confirma que RAC1 és el planter del renovat canal en català d’RTVE. Jesús Vázquez ha fitxat també per La 1 i Juanra Bonet ha fet el salt d’Atresmedia per tornar a Telecinco. I encara n’hi ha més. Delicious Martha se’n va a MasterChef com a recanvi de Samantha Vallejo-Nágera. Un no parar.