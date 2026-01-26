El triplet de Roberto Leal
Roberto Leal (Alcalá de Guadaíra, 1979) ha estat capaç d’aconseguir un fet molt poc habitual a la televisió, almenys en la d’aquest país: ser capaç d’aparèixer en tres programes diferents, en una mateixa setmana i, a més, com a presentador i/o protagonista. Sí, els tres ja estan gravats i editats, amb la qual cosa no existeix la pressió addicional del directe, però ve-te’ls aquí. Des de l’etapa més daurada de Jorge Javier Vázquez a Telecinco no s’havia vist res igual. Vegem-ho. De dilluns a divendres podem gaudir del Roberto al capdavant de Pasapalabra, ja tot un clàssic. Des de fa tres dissabtes presenta El desafío, el concurs familiar d’Antena 3... I cada dimecres forma part del duo conductor de Nos vamos de madre, conjuntament amb la seua mare Mercedes Guillén (70 anys), vivint aventures per mig món. Aquí es pot dir que el programa no ha aixecat entusiasme. Ja es troba en la recta final i caldria afegir que no ha aconseguit mai arribar als dígits en matèria d’audiència. No tindrà una segona temporada, però els minuts de glòria per a la seua progenitora sempre hi seran.