La imatge de l’any
Reconec que mai havíem vist res igual per televisió. Sens dubte serà una de les imatges que es recordaran al llarg del 2026, i això que estem al gener, i de temporades a venir. En el tram final del Barça-Oviedo va caure la mundial en forma de vent, pluja i granís. Tret dels que van poder arrecerar-se, des de la primera graderia sota el terra de la segona, amuntegats com llauna de sardines, encara van aguantar, però la resta dels espectadors van fugir espaordits cap a la sortida més pròxima, que tampoc no n’hi ha tantes. És el que passa quan es va a un camp sense acabar i les condicions climatològiques són adverses. Tots? No, tots no. Els assistents vip de la llotja de l’Spotify, amb Laporta donant exemple d’estoïcisme, van aguantar com campions. I aquí anàvem. En comptes d’unes humils tovalloles que els van entregar els empleats, no podrien haver-los facilitat uns plomes o uns paraigües? Doncs no, allà aguantant ferms els deu últims minuts i els tres minuts de prolongació que va decretar l’àrbitre. Inconscients? Segur, però falta de previsió, també.