Concurset impostat
Ha estrenat La 1 un concurset, perquè no arriba a concurs, que respon al nom de DecoMasters i que consisteix a ajuntar un grupet de famosos, coneguts i saludats, perquè, després d’un saberut treball d’edició, facin veure que són primeres figures en l’art de les reformes i la decoració. L’estrena va tenir una acollida més que correcta, encara que va ser superada per l’altre teatret que pul·lula actualment per la graella televisiva, el Casados a primera vista de Mediaset.
Després de veure la primera entrega pensem el mateix que quan vam veure aquell altre espai, amb idèntica temàtica, que protagonitzava Chabeli Iglesias i el seu germà. Tot sona a fals i amb agreujant: només van a buscar les reformes a cases d’amics amb possibles. Res de barris de classe mitjana, no, sinó als de veritable luxe. Les estrelles, previstes per l’organització, són Mar Flores i el seu fill Carlo Costanzia, la parella a la vida real Isa Pantoja i Asraf i Antonia Dell’Atte, que va per lliure. També li haurien pogut posar Alessandro Lecquio de company per apujar l’audiència. Era una idea.