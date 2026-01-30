Un anunci d’allò més divertit
Ahir es commemorava el Dia Mundial de la Publicitat. Una commemoració més d’aquelles que ens cauen diàriament els últims temps. Però és bo recordar que hi ha anuncis, sobretot els televisius, que és del que tractem aquí, que malgrat ser pesats, reiteratius, manipuladors i temptadors acaben formant part de la nostra memòria popular. Dels d’ara potser no ens en recordem però els que ja tenim una edat tenim gravats a foc els de la nostra infància, en pantalles en blanc i negre. Dit això, n’existeix un, que encara pot veure’s a totes les cadenes, promocionant una coneguda marca d’ulleres graduades. Gira entorn de la construcció de la celebèrrima torre de Pisa el 1173 i la seua cèlebre inclinació. L’enginyer constructor repassa l’obra ja acabada i el seu ajudant, al costat dels plànols, li passa les ulleres. Se les posa, mira i exclama: “Però si està torta... Cal començar de nou.” Ingenu? Sens dubte, però divertit i addictiu, també. Per cert, el mestre Poncela va dedicar un hilarant capítol a la torre en el seu magistral La tournée de Dios.