El renascut Vázquez
És més, Vázquez s’ha convertit, en tan sols dos semifinals, en el més destacable del concurset musical, que, amb permís de les xarxes socials, que critiquen i molt els seus tardans horaris d’emissió, s’ha convertit en l’únic destacable, fins al punt que els seus companys de presentació Javier Ambrossi (continua sent molt dolent), Lala Chus i Inés Hernand són francament prescindibles. Vázquez va sobrat per tirar endavant un projecte tan dèbil.
Del nou Benidorm Fest, festival musical que en altres circumstàncies no passaria de discret, val a destacar, això sí, la presència de Jesús Vázquez (Corunya, 1965) com a presentador. L’incombustible presentador, per qui no sembla que passin els anys (és un nou Jordi Hurtado), ha acabat a RTVE després d’haver-se patejat la pràctica totalitat dels platós televisius, especialment els de Mediaset, on va estar durant més de vint anys i que, vist això, confirma que no van saber treure-li el millor que porta dins, col·locant-lo al capdavant de veritables nyaps televisius.