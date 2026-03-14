De tot menys debat
D’entrada, dos coses. Una. Els que esperaven veure un debat en el cara a cara entre Joan Laporta i Víctor Font a TV3 es van quedar amb les ganes. Després d’esperar al final a les tantes de la matinada, es van adonar que, en realitat, no n’hi va haver. L’audiència tampoc va ser espectacular. Un 17,2, que no està malament, però que no es va colar en el top ten dels programes més vistos del dia. O sigui, que no només del Barça viu Catalunya. El cas és que es va discutir, sí, però no es va argumentar. Va ser més del mateix. Desqualificacions (“triler”, “mentider”, “manipulador”...) i poc més. Laporta pensa en un present prometedor (camp nou, plantilla guanyadora...), Font, en un futur esperançador (taula rasa, socis i menys amiguisme...). Diumenge se sabrà qui guanya però van sobrar atacs personals amb les figures de Deco, Xavi, Bartomeu, Messi i l’excunyat Echevarría amb comandament en plaça sense tenir cap càrrec. Ah! Excessiu fred el decorat, malgrat el roig dominant, i amb els moderadors, Francesc Garriga i Maria Fernández Vidal, fent la feina per amanir-ho tot.