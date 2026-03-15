La guerra de les influencers
Bé, ara es fan dir creadores de contingut, però per al cas és el mateix. N’existeixen ja tantes que han acabat per sobresaturar el mercat. I la indústria del cine ha estat la primera a denunciar el tema, malgrat que, en honor a la veritat, el sector del lleure i de la restauració ja fa temps que alça la veu. Els del cine s’han adonat en els Gaudí, Goya i ara a Màlaga, que a les catifes roges hi ha més influencers que professionals del sector. És com un bucle sense fi. No aporten res, és veritat, i cobren per estar allà, però tenen seguidors amb cinc o sis xifres. I la seua imatge, estant allà, té més repercussió que una entrevista a l’actor/actriu/director/directora promocionant la seua pel·lícula a concurs. I, per acabar-ho d’adobar, surt la creadora de contingut de torn, com la de Màlaga, que a la pregunta de “quina és la seua pel·lícula favorita?” respon allò de “una pel·lícula?, quin rotllo”. Pim-pam i es queda tan ampla. Així que és un tema complex i la culpa caldria buscar-la en qui les convida i què és el que pretén amb elles. És el clàssic. A què anem, a bolets o a Rolex?