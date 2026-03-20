Guerra o postureig?
Ara el tema ja està gairebé oblidat però la setmana passada i l’anterior a les xarxes no es parlava d’altra cosa. Val. Sí. Les xarxes cremaven però el foc s’apagava amb un simple rajolí de sifó, però és el signe dels temps que corren. Molt soroll i, en el fons, molt poques nous. Ens referim a la guerra de denúncies creuades entre l’analista política (activista, més aviat) Sarah Santaolalla (Salamanca, 1998) i el comunicador i influencer (hi ha qui li diu agitador i defensor de fake news), Vito Quiles (Elx, 2000). Van començar havent-se-les al programa En boca de todos de Cuatro, per a satisfacció de l’ínclit Nacho Abad, i han acabat als jutjats de la plaça Castilla: difamació, assetjament, violència amb comunicats mèdics que ningú no ha vist... I a partir d’aquí entra en escena la bipolarització que patim: a ella li dona suport el sector més feminista i progressista; a ell, el sector més ultradretà. I així estem, o estàvem, perquè ara la tempesta ha amainat, i en les tertúlies la seua guerra, molt fictícia, ja ha caducat.