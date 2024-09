Dia de la traducció

Creat: Actualitzat:

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la Secció Filològica de l’IEC, l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya i l’Institut Ramon Llull organitzen, per al dia 30 d’aquest mes de setembre, una jornada emmarcada en el dia internacional de la traducció. “En el panorama de les lletres de començament de segle, no tenim escriptors, entre els autors lleidatans, donats a la traducció. Això no vol dir que els anomenats enginys no facin, ara i adés, una provatura de versió d’un poema o d’una prosa poètica, perquè personalment els hagi plagut llur lectura: precisament, un dels moviments de què fou deutor Magí Morera i Galícia, el Modernisme, es caracteritzà per haver provat d’obrir uns horitzons a Europa i per introduir dins la societat lectora catalana alguns mestres de la narrativa, el drama i el poema europeus: Maeterlinck, Hauptmann, Novalis, Goethe, Manzoni. Però els traductors d’aquests literats solen ésser barcelonins o gironins; l’única excepció amb gruix i vàlua a Lleida és Morera i Galícia” deia Josep Vallverdú en la seva Lectio d’ingrés com a conseller de número a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, intitulada Magí Morera i Galícia, traductor de Shakespeare i editada per l’IEI dins la Càtedra de Cultura Catalana “Samuel Gili i Gaya”. Al final d’aquest seu text Vallverdú diu: “Com a simple ciutadà i coterrani d’en Magí Morera, tinc un prec a fer: que les nostres entitats culturals facin els possibles per recuperar els manuscrits que encara puguin quedar inèdits, i editar-los, o fer-ne un ben dotat fons de consulta. Morera és un magnífic exemple d’autor que posà en lloc prou alt i a tota honor la nostra col·lectivitat.” Amb motiu del quart centenari de la mort de Shakespeare s’inaugurava, amb un facsímil d’una traducció històrica i un estudi introductori sobre la seva obra, la Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana (BHTC). Es va confiar al professor Dídac Pujol, de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF, que ha centrat els seus interessos de recerca en l’àmbit de la traducció literària anglès-català al segle XX. Selecta de sonets de Shakespeare. Líriques de Shakespeare, en traducció de Magí Morera i Galícia. En el comitè científic de la BHTC, la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida.