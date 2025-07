Llibres d’alta volada

Creat: Actualitzat:

De les Terres de Lleida, Alguaire va ser el poble triat com a estació per al trànsit aeri. I Alguaire s’ha volgut Festa del Llibre de Ponent, enguany en segona edició aquest dissabte: un aperitiu de sant Jordi, que és el dia del llibre, no de la literatura, per això Alguaire presenta un cartell divers en gèneres, disciplines i editorials, que fan les seves propostes, pensant en tots els públics en espais oberts, en conversa i tast de lectures en espais tancats i amb música i vermut literari per a tothom. I amb un final de festa molt ben trobat: un més que merescut reconeixement a Lluís Pagès, que, des de la impressió a l’edició, és el nom més lligat al món del llibre d’aquests nostres verals i del món literari català tot ell. I és que de llegir és de què es tracta, perquè diu un informe del National Endowment for the Arts que els joves que llegeixen per plaer tenen més bons resultats acadèmics tant en disciplines científiques com en humanitats. L’estudi constata com endinsar-se en un món de ficció construït només amb paraules exigeix una estructura mental que permet als estudiants sortir-se’n amb més facilitats, en els seus estudis. La professora Teresa Ribas, de la UAB, en subscriu el resultat i diu que “el coneixement abstracte i sistematitzat necessita la llengua escrita, és a dir, llegir i escriure perquè es pugui consolidar, de manera que un jove que llegeixi amb dificultats o que no la senti, la curiositat per llegir, és gairebé segur que li serà més difícil d’assolir una part dels aprenentatges escolars”. Això vol dir que durant la infància i l’adolescència la figura del mediador (entre el lector i el llibre) és del tot imprescindible: Alguaire! Un infant que creixi en un ambient familiar lector hi té molt de guanyat i esdevé un adult entenent mirades diferents de la vida, amb excel·lents habilitats lingüístiques i havent-se fet una biblioteca de la qual mai no podrà desprendre’s. Llegir l’humanitza i li dona destresa en formar-se opinions i seguretat en saber-les manifestar. I li ofereix, sobretot, saber trobar referents per forjar-se caràcter. Una persona llegida es fa admirar. Sap servir-se de la llengua perquè la té incorporada no com una eina innata, sinó com una arma. Voler-se llegit és una ambició que hem de saber transmetre.