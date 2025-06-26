Sixena, conflicte polític
Aquest nostre és un país que viu permanentment cansat. La sentència de les pintures de Sixena fa del tot imprescindible el retorn a la política, que vol dir que es fa obligat el diàleg, perquè en qualsevol problemàtica el diàleg esdevé el pas previ a la negociació, tot just perquè n’és l’avançada, de la negociació i de la posterior entesa. Es fa imprescindible en l’esfera privada, en la convivència més propera i, sobretot, en les relacions polítiques quan els conflictes greus s’originen entre pobles i estats, perquè un conflicte polític és políticament que s’ha de resoldre. I és potser en el terreny de la política on es fa més difícil d’acceptar i més complicat de posar en pràctica, perquè la ideologia i la dialèctica porten sovint a allargar els estats de crisi i d’enfrontament. Com és el cas que ens ocupa. I és que el discurs polític que dibuixen les situacions de conflicte és molt fàcil d’arrelar, però es fa molt difícil de canviar. I no parlo de posicionaments polítics el manteniment dels quals pressuposen rèdits electorals immediats. Però tot això malgrat, les crisis solucionades o en vies de solució ens la demostren, la força del diàleg, que no vol dir altra cosa que prendre decisions. I com que és en el terreny de la política en què he emmarcat l’exemple, convenim que “ser polític” vol dir decidir, i, sovint, en un espai de gran incertesa, perquè en les raons polítiques no hi cap l’espai de la demostració, de la pura conclusió, a la qual s’arriba a través d’un encadenament lògic, sinó que les raons polítiques són l’espai de l’argumentació. Chaïm Perelman, al Tractat de l’argumentació, assenyala que la diferència entre juristes i filòsofs és que els filòsofs parlen durant hores i després se’n van; els juristes també parlen durant hores, però abans d’anar-se’n han de prendre una decisió, la qual cosa vol dir que durant aquestes hores es parla de manera molt diferent si una persona sap que abans d’anar-se’n ha de prendre una decisió o no. I és que el discurs canvia del tot si va condicionat per la presa d’una decisió. Tot això val per aturar guerres, perquè un cap d’Estat entengui que un a la vida no ha de fer mai nosa, ni a Montserrat ni enlloc, i per les pintures de Sixena, que ja estan bé allà on són. Si no ho volem fer malbé tot.