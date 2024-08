Biblioteca Pública de Lleida sorollosa

Creat: Actualitzat:

Som moltes les persones que gaudim de la lectura. Per fer-ho, tots estem d’acord que necessàriament és menester el silenci. Doncs bé, quin millor lloc que la Biblioteca Pública de la nostra ciutat (Lleida) per trobar el lloc ideal de recolliment per concentrar-nos per a aquesta tasca. Però, si el que es busca és silenci, serà impossible trobar-lo, ja que la desídia dels seus responsables fa que més aviat sembli que ens trobem en una taverna; parlar amb veu alta, així com converses amb el mòbil són habituals, fet que dificulta enormement l’ambient per capbussar-nos en els llibres.

Una vegada vaig implorar silenci, seguidament, una bibliotecària va recriminar-me l’acció, i em fa notar que no tenia cap mena de raó per demanar tal cosa. Em fa saber que en aquest lloc (biblioteca) s’hi poden realitzar reunions de treball i que, naturalment, s’hi pot parlar. Em vaig quedar gelat i incapaç de respondre davant d’aquesta esbojarrada i irracional resposta. Així doncs, les persones que volem gaudir del silenci per poder llegir no hi tenim lloc. Tot plegat, una enorme llàstima i desil·lusió, ja que la paguem i mantenim amb l’esforç dels nostres impostos.