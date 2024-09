El bus de la Caparrella

Creat: Actualitzat:

Vull expressar una preocupació creixent relacionada amb la línia d’autobús L10, en concret amb la ruta que es dirigeix cap a la Caparrella. El primer autobús del matí, el que surt a les 7.35 h, ha estat normalment utilitzat per treballadors del Complex de la Caparrella. No obstant això, des de l’inici del curs acadèmic a l’INEFC i a l’Institut de la Caparrella, la situació ha canviat de manera significativa. El principal problema és que el bus va sobreocupat per un gran nombre d’estudiants. Molts d’ells, especialment els que estudien a l’INEFC, han d’estar a les seves classes a les 8.30 h, i això ha provocat que molts decideixin prendre el bus de les 7.35 h. Abans, molts estudiants utilitzaven el servei de les 8.00 h, però la incertesa de si podran accedir a aquest autobús, per la seva capacitat limitada, ha fet que optin per la sortida anterior per assegurar-se arribar a temps a les seves classes. Aquesta situació no solament afecta els estudiants, sinó també els treballadors que depenen d’aquest servei i que es veuen obligats a viatjar en condicions de sobreocupació, fent el trajecte molt menys còmode i eficient. És per això que sol·licito a la Paeria de Lleida que prengui mesures urgents i posi més vehicles a disposició dels usuaris en aquesta franja horària, amb la finalitat de satisfer la demanda creixent i garantir un servei adequat per a tothom.