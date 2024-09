Dona maltractada

Creat: Actualitzat:

M’adreço a vostè com a dona afectada per la violència de gènere per expressar la meua profunda preocupació i frustració respecte a la lentitud i la burocràcia que afrontem a l’intentar accedir a recursos de protecció, com l’Atempro de la Generalitat de Catalunya.

Malgrat la gran quantitat de campanyes i missatges que promouen la defensa de les dones maltractades, la realitat és que el procés per obtenir ajuda és increïblement complicat. En el meu cas, després d’haver rebut amenaces de mort i després d’haver obtingut una sentència judicial que reconeix la meua situació de risc, vaig acudir a sol·licitar l’Atempro. Tanmateix, m’he trobat amb un laberint administratiu que m’ha portat d’un lloc a l’altre, afrontant interminables tràmits burocràtics.

Vull destacar que, per part dels Mossos d’Esquadra, l’atenció ha estat d’agrair, i han estat i estan a sobre en tot moment, brindant-me el suport necessari. Tanmateix, la burocràcia no només retarda l’accés a mesures de protecció, sinó que també pot posar en risc les nostres vides. És inacceptable que, enmig d’una crisi de violència de gènere, les víctimes hàgim de lluitar contra un sistema que ens hauria de protegir.

Sol·licito al seu mitjà que visibilitzi aquesta problemàtica i exigeixi a les autoritats competents una millora urgent en la gestió d’aquests recursos, perquè les dones que afrontem situacions de violència no hàgim de lluitar també contra un sistema que, en teoria, hauria d’estar del nostre costat. Agraeixo per endavant la seua atenció a aquest important assumpte i espero que la meua veu, i la de moltes altres dones, sigui escoltada.