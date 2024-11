Els equipaments educatius públics de Mollerussa

Creat: Actualitzat:

En la seva darrera reunió setmanal, l’assemblea de l’agrupació del PSC de Mollerussa ha dedicat una especial atenció als equipaments vinculats a l’ensenyament públic de la ciutat, des de les guarderi· es a l’escola d’adults, pas· sant pels CEIP’s, els Instituts i l’Escola de Música. Compartim plenament les queixes de les famílies del CEIP Ignasi Peraire, de les quals aquest diari es feia ressò el divendres, dia 8, després d’un Ple muni· cipal. Fer passar les famílies amb raons durant dos anys per acabar cancel· lant la partida pressupos· tària destinada a l’ampliació del pati escolar que els hi fou escapçat sense mo· tiu justificat és molt frustrant. Però malmetre to· tes les expectatives deri· vades de les promeses fe· tes i no comunicar-los-hi ni tan sols abans que el Ple de l’Ajuntament eli· minaria aquesta partida és una mostra de menys· preu molt gran. Més en· cara adduint que devien eliminar-la per no tenir un projecte per a l’execu· ció de l’obra quan s’ha dis· posat de tant temps per a redactar-lo. Però és que, a més, les famílies parlen en un co· municat fet públic de “manca de manteniment a les instal·lacions, amb esquerdes a les parets, go· teres o persianes trencades”. Compartim total· ment la denúncia. Un al· tre centre educatiu es la· menta per les goteres sen· se que els responsables del govern municipal li facin cas. Afegim-hi l’abandó que pateix l’Institut Ter· res de Ponent que s’ha vist obligat a penjar dues pan· cartes per a reclamar la supressió de barreres que dificulten l’escolaritat dels seus alumnes amb disca· pacitats físiques.

Hem de fer menció especial a l’escola d’adults, instal·lada des de fa molts anys en uns barracons – suposadament provisio· nals – que pateixen moltes insuficiències funcionals per als nombrosos alum· nes usuaris. Finalment, l’Escola de Música instal· lada a l’antiga escola Guiu Clara presenta un estat físic i funcional lamentable que mostra ja en la seva fa· çana mateixa la situació de deixadesa amb què la tracta l’Ajuntament de Mo· llerussa que n’és el titular. Ens agradaria que els responsables municipals d’aquesta àrea s’impliques· sin a fons en la seva recuperació. Cuidar els equi· paments, evitar que cap centre es converteixi en un gueto i escoltar i atendre les famílies i els professio· nals en les seves demandes i inquietuds. Aquesta és la nostra demanda.