Fan falta metges

A Catalunya ens falten metges, infermeres, comadrones que siguin bones professionals i ens atenguin bé, el català ja l’aprendran si és que es queden perquè si ha de ser per imposició i troben feina fora marxaran. Nosaltres els catalans parlem català i castellà o l’hem de saber parlar, el castellà. On està el problema doncs? Així és que deixem els problemes que en realitat no existeixen en medicina, l’idioma no és el problema. Ho podria ser l’alemany en algun cas però l’espanyol no, Sr. Pol