L’administració abandona els docents: assetjament, violència i indiferència

L’assetjament laboral als centres educatius ha arribat a nivells alarmants, però el Departament d’Educació i la inspecció educativa continuen fent ulls clucs. Recordem que segons l’informe presentat per la CGT Ensenyament uns mesos enrere, el 72,4% de les denúncies per assetjament laboral no s’admeten a tràmit, la qual cosa envia un missatge clar: el sistema no protegeix els treballadors de l’educació. Però més enllà d’aquestes dades alarmants s’ha de dir que la situació és especialment greu, ja que no només hem de suportar pressions internes sinó que, cada cop més, els atacs violents per part d’alumnes i famílies s’estan convertint en situacions cada cop més habituals. I això, és inacceptable. Els casos recents de treballadors increpats verbalment i fins i tot agredits físicament per estudiants o pares són una mostra del deteriorament del respecte que tenen cap al personal educatiu. I el pitjor de tot és que davant aquestes situacions l’administració respon amb silenci i protocols que no ofereixen cap protecció.

La deixadesa del Departament d’Educació és intolerable. Els treballadors dels centres educatius denuncien situacions de mòbing, expedients disciplinaris arbitraris i una falta absoluta de suport institucional. A més, els decrets de plantilles, d’autonomia de centres i de direccions han contribuït a aquesta situació, eliminant la democràcia real dins dels centres i atorgant un poder desmesurat en la gestió del personal. Això ha generat un clima de por i submissió als claustres on els treballadors no poden denunciar irregularitats sense patir represàlies. És urgent que es prenguin mesures concretes per garantir la seguretat i la dignitat del personal educatiu.

L’educació no pot funcionar quan els seus professionals viuen amb por. No pot ser que, davant situacions de violència viscudes als centres, l’única opció que es tingui sigui buscar-se la vida de manera individual. Exigimrespostes i responsabilitats i, sobretot, mesures eficaces de protecció. Des de la CGT Ensenyament proposem solucions clares: protocols d’actuació reals i efectius, una comissió independent per revisar els casos d’assetjament, suport psicològic i legal als treballadors afectats i sancions clares i contundents per als responsables de l’assetjament i la violència.

Aquestes mesures no són opcions, sinó que són mesures urgents i necessàries per garantir un sistema educatiu segur i respectuós per a tothom. Si no hi ha canvis immediats, el personal educatiu haurem de fer sentir la nostra veu per defensar fermament els nostres drets.