Arran de les informacions d’alguns mitjans de comunicació on es feia referència al nombre de conills capturats al mes de gener, a la plana de Lleida, pels equips de Forestal catalana i la intensificació de batudes nocturnes als termes de Puig-gros, Torregrossa i Miralcamp, volem aclarir, com a membres representants de les societats de caçadors d’aquests termes, els aspectes següents: és veritat que ja fa uns quants anys que estem patint una plaga de conills que afecta els nostres conreus.

També cal dir que els conills fan malbé espones, talussos d’embassaments de reg i altres infraestructures. Per combatre aquesta plaga s’ha comptat ja fa temps amb mitjans oferts per l’administració com l’ajuda del cos d’Agents Rurals, el subministrament de munició i ara últimament s’hi havia afegit la col·laboració de l’empresa Forestal catalana.

Tot i això, s’ha de tenir en compte que gairebé tot el pes i la feina més important l’han fet, fem i farem els caçadors de les societats que pertanyen a les APC afectades. Els caçadors hem passat de practicar la caça com una activitat de lleure a tenir-la com una obligació. Emprem hores, mitjans propis, material (armament), manteniment dels gossos i fures; estem pagant de la nostra butxaca taxes de les APC, llicències, assegurances, desplaçaments, senyalització...

Per tot això, demanem que sigui reconegut el nostre treball que fem altruistament en defensa dels nostres pagesos. Estem totalment convençuts que ha d’haver-hi una total col·laboració entre pagesos, caçadors i administració. Aquesta té al seu abast facilitar permisos, reduir la burocràcia, suprimir o abaratir pagaments, facilitar el material que puguin utilitzar els caçadors, comunicació i contacte permanent amb els responsables de les APC i ajuntaments.

La tasca dels caçadors ha passat de ser una activitat esportiva a gairebé una feina obligatòria. I per aquest motiu creiem que s’hauria de recompensar d’alguna manera les APC i demanem la participació activa dels representants de les APC a tots els debats i/o trobades que s’organitzen i que tinguin com a tema la gestió d’animals cinegètics