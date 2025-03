Creat: Actualitzat:

Avui ens adrecem a tots vostès amb una barreja d’emocions, amb un nus al coll i un somriure al rostre, per comunicar- los la notícia de tancament el proper dia 29 de març del 2025.

Després de més de 45 anys d’ardu treball i dedicació, hem decidit posar el punt final a un negoci que ha estat testimoni de tantes històries, tants moments compartits i tantes experiències que s’han anat forjant, dia rere dia, a la nostra humil fleca.

El negoci que va començar amb el Manolo, un artesà del pa apassionat pel seu ofici, i la seua esposa Rosario, que sempre va estar al capdavant de les botigues, va arribar a ser una referència a la nostra ciutat de Lleida, amb fins a vuit botigues repartides per la ciutat, on l’olor de pa acabat de fer ens abraçava a tots.

Hem viscut temps daurats, quan les nostres botigues eren plenes de clients que venien a buscar el pa autèntic, aquest pa de forn de llenya, fet amb les mans, amb amor, amb paciència. Cada peça de pa era un tros d’història, un tros de les nostres vides.

Els nostres clients, a qui avui considerem més que coneguts, es van convertir en amics, i sempre hem procurat donar-los un tracte exemplar, perquè sabíem que, sense ells, res d’això no hauria estat possible.

Per descomptat, no podem negar que aquesta decisió no ha estat fàcil. Ens sentim molt tristos pel tancament d’aquest capítol tan important en les nostres vides, però també és un moment d’alegria, perquè sabem que el Manolo i la Rosario mereixen aquest descans després de tants anys de treball. Al llarg de tots aquests anys, mai no s’ha escatimat a oferir pa de qualitat, fet amb ingredients naturals, com sempre ho van fer des del primer dia.

Amb el tancament de les nostres últimes tres botigues, tanquem una etapa, però no sense abans donar les gràcies per la seua fidelitat, pel seu afecte, pel seu suport. Durant tots aquests anys, cadascun de vostès ens ha deixat una empremta, una història, un record.

Quants de vostès van arribar amb els seus fills i ara venen amb els seus nets! Quants moments hem compartit! I malgrat tot ens omple d’orgull saber que hem format part de la seua vida, del seu dia a dia, i que el sabor del nostre pa continuarà sent recordat com un tros de la història de Lleida.

Ens acomiadem, però no oblidin que en cada tros de pa, en cada molla, queda un tros de nosaltres. Gràcies per aquesta etapa de les nostres vides. Amb afecte i gratitud.