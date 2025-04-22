Als regidors de Lleida
Heu votat paralitzar llicències de plaques solars al Barri Antic. Sols la regidora Bergés diu que fa més mal als ulls el que hi ha als carrers que a les teulades. No hi ha altres coses més prioritàries? Ep! Falten pisos.
No us entenc, rebaixeu IBI, posar plaques era bo, no lletges. I on acaba el barri Antic? A la resta de Lleida no hi ha antenes, plaques? L’aranès Francés X. Boya, “secretario del Reto Demográfico”, parla de desertització de pobles. Llança el repte d’“avanzar al país de 30 minutos”, aquí destruïm una còmoda ciutat de 15 minuts a peu.
El Sr. Boya vol discriminació positiva, flexibilitat urbanística, que l’electricitat es faci on es consumeix, mesures fiscals i més. Veu pobles que no aproven 43 indicadors de qualitat amb educació, alimentació, sanitat... els vol a 30 minuts, en cotxe.
Hi ha ajuntaments que venen pa i són cafeters. Voleu acabar així, desertitzant el centre? Tancar un mercat és transformar el barri a pitjor. A Lleida no entenem la funció dels Mercats Municipals verdaders, aglutinadors de barris i serveis, greu error que paguem. Tenir a prop el pa, el col·legi, la ferreteria... sols es valora quan es perd.
Els anomenats súpers “copen” els accessos a Lleida amb una carrera vertiginosa de qui el fa més gros, més modern, amb més aparcaments. Mal senyal, els interessa omplir els maleters dels cotxes, no el cistell del comprador jubilat. Els esteu donant unes “estranyes facilitats urbanístiques”. Heu pensat a negociar obertures dins la ciutat? Cotxe, cotxe i cotxe per anar a comprar. No els voleu al centre, però els feu imprescindibles per anar a “comprar el pa” i el que sigui a les entrades de la ciutat.
No us entenc, regidors, i ve de lluny, els vostres partits, la majoria d’esquerres, no han aconseguit equilibrar i diversificar les candidatures amb independents, res tinc en contra d’advocats, filòlegs, diplomats... simplement ens falten pagesos, economistes, botiguers, arquitectes, empresaris... que aportin diversitat i equilibri a les decisions.