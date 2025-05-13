Salvem l’Escola Municipal de Música d’Almacelles
L’Escola Municipal de Música d’Almacelles, amb activitat des d’abans de 1999 i gestió municipal des de 2006, està patint una decadència alarmant. L’actual equip de govern, Amunt Almacelles, amb el suport d’ERC i d’Almacelles en Comú, ha mostrat un desinterès preocupant durant els darrers dos anys. Ara, l’alcalde ha anunciat la voluntat d’externalitzar la gestió del centre, abandonant el model públic que ha funcionat durant gairebé 26 anys.
Aquesta decisió arriba després de la deixadesa del regidor responsable, que ha dimitit en el moment més crític, evitant responsabilitats. L’Escola havia iniciat els tràmits per ser escola autoritzada, imprescindible per accedir a activitats i subvencions de la Generalitat. Malgrat que es complien els requisits pedagògics, l’Ajuntament no ha completat els tràmits tècnics, i ja s’han perdut 40.000 euros. La privatització suposa un risc greu per a l’accessibilitat de les famílies, que veuran augmentades les quotes, convertint un servei educatiu essencial en un luxe per a pocs. No volem que cap infant quedi exclòs per motius econòmics. Hem viscut promeses incomplertes, manca de transparència i una gestió opaca com mai abans.
Reivindiquem una Escola amb gestió municipal, inversió pública i vocació de servei. Apostar- hi no és privatitzar-la, sinó protegir-la i garantir- ne l’accés universal avui i demà.