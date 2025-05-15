Joves referents?
Com a jove de Lleida, em preocupa veure com el projecte Joves Referents s’ha convertit en un aparador elitista que no connecta amb la realitat de la majoria. Lluny de ser una eina d’inclusió o inspiració, només visibilitza perfils molt concrets: estudiants modèlics, activistes visibles o persones amb contactes polítics. On queda la diversitat real?
Aquest projecte no aporta cap canvi tangible: no millora l’accés a la feina, ni l’habitatge, ni crea espais de participació útils. És només una operació de màrqueting amb fotos i discursos buits. La gran majoria de joves de Lleida ni se sent representada ni en treu cap benefici.
Si realment volem construir una ciutat amb joves protagonistes, cal escoltar totes les veus i apostar per iniciatives que generin oportunitats reals, no només reconeixements simbòlics.