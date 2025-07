Creat: Actualitzat:

Com a lleidatà de la tercera edat, que al seu dia va decidit quedar-se a viure i treballar a la nostra estimada ciutat, vull gaudir d’una ciutat que no tingui por de créixer. Que aposti per retenir talent, generar oportunitats i avançar cap a un model urbà modern, sostenible i competitiu.

Torre Salses representa aquesta ambició. I negar-ho seria fer-li un mal favor a la ciutat. Però també vull barris vius, comerç de proximitat i carrers plens de vida. Per això m’agrada el model que es planteja des de Paeria: un model que no enfronta, sinó que integra. Que no exclou, sinó que suma. Cal superar la falsa dicotomia.

Lleida pot i ha de tenir un gran pol comercial com Torre Salses i, alhora, un comerç local fort, amb suport públic, amb innovació, amb presència digital i amb iniciatives socials com les que ja s’estan fent a barris com la Mariola o Mangraners. La millor Lleida és la que mira al futur amb sentit comú i amb orgull de ciutat