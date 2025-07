Creat: Actualitzat:

Des de molts centres de Formació Professional m’està arribant una nova retallada als seus ja limitats recursos. El Departament d’Educació i Formació Professional ha comunicat ara, i a final de curs, que la figura de “l’expert especialista” no podrà seguir per al curs vinent en els cicles de formació professional. Posem pel cas l’especialista en Guia en el Medi Natural.

Aquesta nova ordre a correcuita, i des dels despatxos d’Educació, està arrossegant a la desesperació els centres de cicles amb diferents problemes. Primer, sense especialista no es poden confeccionar correctament els horaris que ara cal dissenyar per al curs pròxim. Segon, sense especialista costa molt distribuir idòniament els docents disponibles en el centre per al setembre vinent. I tercer, sense l’especialista que complementa activitats imprescindibles deixem la qualitat educativa novament enfonsada, més del que ja ho està. En definitiva, això és un nou atac a les especialitats i a la supervivència dels cicles donat que no podran desenvolupar la seva activitat plena i exposada a les famílies durant les portes obertes i la seva posterior preinscripció.

Exigim que el Departament mantingui la figura dels “experts especialistes” exactament com s’ha fet fins ara. Sense aquesta figura molts cicles no podran sobreviure. En altre cas, i si l’anterior Departament d’Educació va canviar el seu nom a “Educació i Formació Professional”, queda clar que el terme Educació és suposat i el d’FP un eufemisme.