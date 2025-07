Creat: Actualitzat:

La Sindicatura de Greuges del Parlament de Catalunya ha cregut prudent donar un marge de temps durant aquesta segona part de l’any per veure si la Paeria compleix el seu compromís de gastar 102.000 euros a les colònies felines de la ciutat. Que, per cert, no són 1.500 gats, sinó prop de 6.000, ja que més de la meitat de les alimentadores no estan en cap associació, i a més no s’han tingut en compte per a res els gats que són a la zona de l’Horta de Lleida.

Les entitats animalistes que coneixem com actua aquest ajuntament sabem perfectament que no complirà, en el que falta d’any no es gastaran aquesta quantitat en les colònies felines, ni de lluny. Encara que ens agradaria equivocar-nos, però creiem que aquest mai no serà el cas.

Al novembre, a prop ja del termini concedit, demanarem comptes a l’ajuntament dels diners gastats, els quals amb tota seguretat es negaran a proporcionar. A continuació tornarem a exposar aquests fets a la Sindicatura de Greuges, evidenciant una vegada més les mentides de la Paeria, les quals farem públiques pels mitjans de comunicació.

Com més proves puguem reunir, millor el tindrem de cara a la demanda judicial que inevitablement algun dia haurà de presentar-se, perquè la voluntat de complir la llei mai ha existit i, mentre els que governin la ciutat siguin els mateixos, res no canviarà per a l’animalisme local.