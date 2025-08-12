SEGRE
ESPOSA I FILLS

Agraïment a l'hospital Santa Maria de Lleida

Família de Ramon Capdevila

Volem mostrar el nostre més sincer agraïment a tot el personal de la planta 1 de l’Hospital Santa Maria de Lleida. No volem deixar- nos ningú, zeladors, infermeres, auxiliars, fisioterapeuta, logopeda i tot l’equip mèdic. Encara que el Ramon ens va deixar el 7 d’agost del 2025, durant aquests 15 dies que hem estat ingressats sempre ens hem sentit acompanyats. La professionalitat amb la qual l’heu tractat, paciència, empatia, afecte, aquesta vocació vers la vostra professió, no estan pagades amb prou diners. Sempre us estarem agraïts.

