L’AFALL: memòria i compromís
El 21 de setembre es va celebrar el Dia Mundial de l’Alzheimer. Enguany, aquesta jornada es va presentar sota el lema Igualant drets, com un clam a favor dels drets de les persones que pateixen Alzheimer o altres demències i la no-discriminació d’aquest col·lectiu. La data ha coincidit enguany amb la celebració del 35è aniversari de l’AFALL (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències de Lleida); trenta-cinc anys, amb les seves pròpies paraules, de memòria i compromís. Fer memòria dels inicis de l’entitat ens trasllada als anys 90 i a la voluntat d’un reduït grup de familiars de malalts “amb demència” de reunir-se de forma privada per compartir experiències, dubtes i neguits amb un especialista desplaçat des de Barcelona. En aquell moment, els diagnòstics de l’Alzheimer eren escassos i confusos, com també ho era el coneixement de la malaltia.
El pas dels anys va suposar diversos canvis d’ubicació, l’ampliació del nombre de famílies i la constitució, l’any 1997, com a associació lleidatana amb entitat jurídica pròpia. Van ser els anys de difusió constant de projectes en casals, centres cívics o escoles; de la recerca persistent de suport institucional, tant públic com privat; i de la possibilitat de rebre ja atenció sanitària especialitzada a Lleida. Posar nom a aquelles “demències” va comportar també la necessitat de l’atenció individual i grupal dels afectats.
Avui l’AFALL continua amb el compromís que va guiar els seus primers passos. Ho fan pensant en ells, amb els tallers d’estimulació cognitiva, manualitats o musicoteràpia, entre altres activitats. Però també ho fan pensant en nosaltres, amb els grups d’ajuda mútua o a través del projecte Ningú sol. Tant de bo no calgués continuar sumant anys, però en aquest 35è aniversari només puc expressar- vos l’agraïment per perseverar la vostra tasca de servei i d’acompanyament , que no s’oblida. Per molts anys, AFALL.