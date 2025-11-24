Un tracte desigual als trens de Renfe
"Alguns revisors són molt estrictes amb els autòctons mentre toleren actituds incíviques dels immigrants sense intervenir"
He observat que alguns revisors de Renfe (Renfe Operadora) actuen amb dues vares de mesura: són molt estrictes amb passatgers autòctons mentre que, en canvi, toleren actituds incíviques d’alguns passatgers immigrants –música alta, peus als seients o falta de respecte a l’espai compartit– sense intervenir.
El cas més greu el vaig veure el 3 de novembre del 2025, al tren entre Tàrrega i Lleida. El revisor, sense placa visible, va cridar i fer baixar un jove amb bicicleta tot i no haver comès cap falta greu, mentre ignorava comportaments molt més inadequats d’altres viatgers.
Caldria reforçar la formació perquè el tracte fos equànime i basat en criteris objectius. El personal de seguretat, que actua amb professionalitat, hauria de poder advertir un revisor quan es passa de mida. No qüestiono el col·lectiu, sinó una “ovella negra” que no hauria de ser la cara visible d’un servei públic que vol fomentar la mobilitat verda.