El tronc de Nadal ara menja ludoteques
"La Ludoteca és clau per al barri i per a la igualtat d'oportunitats, aquella que els governs progressistes diuen defensar"
Deia el president Tarradellas que en política es pot fer de tot menys el ridícul. I això és exactament el que viurem aquest Nadal al nostre barri: el tancament, el 19 de desembre, de la Ludoteca Arenys del Segre, després de 37 anys de servei. Just ara que els infants esperen joguines, les administracions els les prendran de les mans. La Ludoteca ha estat, des de 1989, un espai de joc lliure, educació, cohesió i equitat. Un equipament d’èxit que sovint exhaureix places i que les famílies reclamen ampliar.
Per què es tanca, doncs, si funciona tan bé? Una decisió política de la Generalitat, que ha optat per un altre model. I com que ningú n’assumeix la continuïtat, es tanca. Ras i curt. Quin valor té un equipament així? Quant costaria tornar-lo a crear? Quines alternatives s’han estudiat? Quines reunions hi ha hagut? Massa preguntes sense resposta.
Els veïns del Joc de la Bola ens hi neguem: la Ludoteca és clau per al barri i per a la igualtat d’oportunitats, aquella que els governs progressistes diuen defensar. Veiem negligència de les administracions. La Generalitat clausura un espai que funciona sense cap argument. L’Ajuntament, amb dubtes i silencis, sembla haver-se posat de perfil des de l’avís del maig. I així, entre excuses, es deixa perdre un recurs essencial.
Reivindiquem la nostra Ludoteca: la de jugar, compartir, reparar joguines, descobrir jocs del món, rebre escoles i futurs educadors. Algú pot creure que això no és útil? En temps de pantalles, necessitem més espais de joc real. Els llums de Nadal veuran com cau la persiana de la Ludoteca per darrera vegada.