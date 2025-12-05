El barri de Joc de la Bola de Lleida critica que es vulgui tancar la ludoteca Arenys del Segre
Acusen tant la Generalitat com la Paeria d'actuar "amb negligència"
L’associació de veïns de Joc de la Bola ha criticat durament el tancament de la ludoteca Arenys del Segre el pròxim 19 de desembre. Va acusar d’actuar amb “negligència” tant la Generalitat per tancar un espai “que funciona” sense cap argument, com la Paeria “per no deixar clara la seva postura ni aclarir les accions per evitar el tancament anunciat ja al maig”.
Carta a la directora
El tronc de Nadal ara menja ludoteques
Veïns de Joc de la Bola
L’entitat va recordar que la ludoteca “ha fet un gran treball de socialització i democratització dels espais de joc” des de la seva obertura el 1989 i va assegurar que continuaran reivindicant que aquest equipament segueixi endavant “tal com l’hem conegut fins ara”.