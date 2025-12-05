SEGRE

El barri de Joc de la Bola de Lleida critica que es vulgui tancar la ludoteca Arenys del Segre

Acusen tant la Generalitat com la Paeria d'actuar "amb negligència"

Imatge d'arxiu de la manifestació en contra del tancament de la ludoteca Arenys del Segre - MAITE SALAS

Imatge d'arxiu de la manifestació en contra del tancament de la ludoteca Arenys del Segre - MAITE SALAS

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

L’associació de veïns de Joc de la Bola ha criticat durament el tancament de la ludoteca Arenys del Segre el pròxim 19 de desembre. Va acusar d’actuar amb “negligència” tant la Generalitat per tancar un espai “que funciona” sense cap argument, com la Paeria “per no deixar clara la seva postura ni aclarir les accions per evitar el tancament anunciat ja al maig”.

L’entitat va recordar que la ludoteca “ha fet un gran treball de socialització i democratització dels espais de joc” des de la seva obertura el 1989 i va assegurar que continuaran reivindicant que aquest equipament segueixi endavant “tal com l’hem conegut fins ara”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking