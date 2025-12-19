Comiats: els treballadors de la Ludoteca Els Arenys del Segre s'acomiaden de les famílies
Avui la Ludoteca Els Arenys del Segre tanca després de quasi 37 anys de funcionament atenent principalment nens i nenes de la ciutat, però també les seves famílies, ajudant-los a créixer, a compartir, a respectar-se i a participar a través del joc, de molts jocs i joguines i moltes activitats al seu temps lliure. Després d’aquests anys hem atès 3.735 infants com a usuaris inscrits, i molts més a través de visites i visites escolars, i ens agrada veure que darrerament ja venen a la ludoteca fills i filles dels primers usuaris i usuàries.
Manifestació de protesta avui pel tancament de la ludoteca de Joc de la Bola
Sap greu que un projecte que funciona i que pot seguir tenint futur ajudant a créixer a través del joc hagi d’acabar. Agraïm l’esforç i implicació d’algunes famílies i de l’associació de veïns de Joc de la Bola en la lluita per la continuïtat del servei. Durant aquests anys molts hem estat els educadors que hem acompanyat els vostres fills tot jugant i creant a la ludoteca. Ens emportem moltes rialles, records, imatges i cares d’infants que d’aquí poc temps no reconeixerem perquè creixen i canvien.
D’aquí un temps, com ja passa ara, reconeixerem més els adults que els acompanyeu i ens imaginarem que els infants i joves que vagin al vostre costat seran els nens i nenes amb què vam jugar a la ludoteca. Potser per aquest motiu no us saludarem, però estarem contents que ho feu vosaltres.
Us agraïm la confiança dipositada en la ludoteca i esperem que hàgiu gaudit del temps que hi heu passat i us en quedi un bon record.