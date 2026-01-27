Millora del transport públic?
Una usuària es queixa dels horaris de la nova estació d'autobusos de Lleida
Soc ciutadana de Lleida i usuària habitual del transport públic. Viatjo sovint per motius personals i laborals, tant sola com amb la meva parella, i precisament per això vull expressar la nostra profunda indignació davant el model de funcionament de la nova estació d’autobusos que s’està acabant de construir a la ciutat. Als mitjans es presenta la nova estació com una gran millora per a Lleida, però sorprèn –i preocupa– que, malgrat ser una instal·lació moderna, continuï sense garantir serveis bàsics als usuaris. Segons els horaris anunciats, l’estació tornarà a romandre tancada durant la nit, exactament com passava amb l’anterior.
Això implica que les persones que hem d’esperar un autobús a altes hores ens veiem obligades a fer-ho al carrer, exposades al fred, a la intempèrie i a una clara situació d’inseguretat, sense cap servei mínim. Personalment, i després d’haver viatjat molt per tot l’Estat, puc afirmar que no m’he trobat mai una situació com la de Lleida: una capital de província amb una estació d’autobusos que deixa les persones desemparades fora de l’edifici.
Ens preguntem de què serveix una estació nova si no compleix la seva funció principal: protegir i donar servei a les persones que en fan ús. Una infraestructura pública no pot limitar-se a ser una obra bonica o moderna; ha de ser útil, accessible i segura, especialment en horaris nocturns.
Com a usuària del transport públic, demano als responsables polítics i gestors de la nova estació que reconsiderin els horaris i garanteixin que l’estació estigui oberta mentre hi hagi serveis d’autobusos en funcionament. No és un luxe, sinó una qüestió de dignitat, seguretat i sentit comú.