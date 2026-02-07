És sostenible governar un municipi petit així?
El municipi del Segrià ha patit tres canvis d'interventor en menys de tres anys
L’any 2023 vaig assumir l’alcaldia de Sudanell, un municipi del Segrià amb poc més de 850 habitants, amb vocació de servei públic i el convenciment que des del món local també es construeix país. El que no m’imaginava és que, abans de complir tres anys de mandat, hauríem patit tres canvis d’interventor/a, un per any.
No parlem d’un càrrec qualsevol, sinó d’una figura clau per garantir la legalitat, la transparència i el funcionament ordinari d’un ajuntament. Sense estabilitat, la gestió esdevé fràgil, lenta i jurídicament vulnerable. Aquesta és una realitat habitual als municipis petits.
En tots els casos, els professionals han marxat cap a administracions supramunicipals, especialment la Diputació de Lleida, atrets per millors condicions laborals. Una decisió legítima a nivell individual, però devastadora col·lectivament.
És sostenible aquest model? Té sentit que institucions que haurien de donar suport al món local acabin competint-hi en desigualtat? Sense una solució valenta, la igualtat territorial serà només un eslògan. I la pregunta final és inevitable: qui voldrà assumir aquesta responsabilitat en el futur?