Mòbils al teatre de la Llotja
Diverses interrupcions van dificultar el seguiment de l'espectacle
El passat 8 de febrer, a la Llotja de Lleida, es va representar La corona d’espines, una proposta artística de gran qualitat i amb un repartiment meravellós. El transcurs de la funció es va veure alterat pel comportament inadequat d’una part del públic: una desena de mòbils sonant i gent tossint de forma reiterada.
Aquests fets clarament van dificultar el seguiment de l’espectacle per part dels espectadors i, cada vegada que es produïa una interrupció, un murmuri rodejava la sala. La companyia, amb una gran professionalitat i amb certa incomoditat transmesa, va aguantar fins al final una falta de respecte de manual.
Com a espectadora habitual dels teatres, considero que el que vaig viure aquell dia va ser la gota que va fer vessar el got. És necessària més consciència cívica i un compromís individual amb el respecte als altres, un valor que, malauradament, sembla anar-se afeblint en diversos àmbits de la vida col·lectiva.