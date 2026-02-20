Recital de tos en totes les modalitats a la Llotja de Lleida
He llegit la carta referent al recital de tos i telèfons a la Llotja i estic molt d’acord a criticar aquesta actuació per part del públic que no sap anar a veure una obra, en aquest cas tan bona com la representació de La corona d’espines, de Josep Maria de Sagarra.
Per desgràcia hi ha poca cultura de saber estar, ja sigui al teatre com al cine, que també passa molt, que no poden passar una hora o dues sense mirar el telèfon, amb el que arriba a molestar la llum que fa dins una sala fosca. Tant de bo aquests maleducats llegeixin l’article i es vegin retratats.