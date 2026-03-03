Començar la casa per la teulada
És el que penso jo quan veig com es planifica el futur de la nostra ciutat.
1) S’ha inaugurat la nova estació de busos. No creieu que abans de construir-la s’hauria hagut de pensar en l’afectació d’una de les zones amb més embussos de la ciutat? Era la millor opció? No es poden expropiar terrenys d’Adif infrautilitzats, amb la facilitat amb què ens expropien als particulars per altres finalitats amb menys interès públic?
2) S’aproven les zones de baixes emissions sense haver planificat prèviament on aparcaran la gran quantitat de cotxes que no podran entrar a la ciutat. Ara es comença a pensar en aparcaments dissuasius.
3) Comencen les obres del nou centre comercial Promenade. Ningú es planteja com afectarà aquest centre el nostre eix comercial? Nosaltres ja en tenim, de centre comercial. Per millorar-lo només havíem d’allargar-lo per un extrem dins la vella estació d’autobusos i per l’altre extrem amb el Pla de l’estació. Incloent-hi també els Docs. Algú pensa que la gent deixarà d’anar a comprar a Barcelona o a Puerto Venecia per anar a un petit centre comercial on hi haurà les mateixes franquícies que ara són a l’eix i algun altre atrevit comerç? Aquestes són les meves reflexions.