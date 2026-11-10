Carta en resposta a la Sra. Teresa Gili
Benvolguda Sra. Teresa Gili,
He llegit atentament la seva carta i lamento que no pogués accedir a l’autobús de la línia 7. Li vull demanar disculpes perquè per a nosaltres garantir un servei de transport públic i accessible per a tothom és una prioritat. Precisament l’any passat vam modificar el Reglament de Viatgers amb l’objectiu de garantir i facilitar l’accés de les persones amb mobilitat reduïda, a través de les rampes dels vehicles. Davant dels fets que vostè exposa, obrirem un expedient a l’empresa concessionària del servei per tal d’esclarir aquest fet i vetllar pel compliment del reglament, especialment pel que fa a l’accessibilitat dels vehicles i l’atenció a les persones amb mobilitat reduïda.
Estic a la seva disposició.