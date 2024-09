A Lleida fem equip

Creat: Actualitzat:

No cridar i tenir cura de les plantes. Aquestes eren dues normes bàsiques per als i les alumnes de la prestigiosa i inspiradora pedagoga i política Marta Mata. Simples, a primer cop d’ull, però molt significatives a l’hora d’educar en el civisme.

Ens les recordava aquesta setmana Carlos Giménez, catedràtic emèrit d’Antropologia a la Universidad Complutense de Madrid, durant la gran jornada que ha donat el tret de sortida al Pacte per la Convivència i el Civisme de Lleida. Una trobada que ens ha servit per iniciar el camí que totes i tots necessitem emprendre: el de reconèixer que no som éssers individuals, que vivim en societat i que ens fem falta els uns als altres. Perquè conviure no és simplement coexistir. Cal implicació i empatia, respecte i exigència. Que la participació és clau per arribar a un pacte de ciutat ens va quedar claríssim a les més de 350 persones que vam assistir a la jornada celebrada a la Llotja que tindrà continuïtat a través de diferents sessions adreçades a tots els col·lectius de Lleida. Els educadors i les educadores de les escoles, el voluntariat sènior, les entitats esportives i culturals, les persones nouvingudes, les famílies.. vosaltres hi teniu molt a dir. Us animo a participar perquè la ciutat que volem l’hem de construir entre totes i tots. Cada proposta, cada punt de vista compta. El civisme és un dels màxims desafiaments que tenim com a govern municipal i com a societat. Disposar de la vostra complicitat és imprescindible per avançar en una carta de valors on prevalguin el respecte i la pau social. El document que consensuem ha de ser un compromís ferm. Anirà acompanyat d’una modificació de les ordenances per tal de ser contundents amb les persones que incompleixin les normes que ens imposem. No ens tremolarà el pols per garantir els drets de tothom i per exigir el compliment dels deures de cadascú. El Pacte per la Convivència i el Civisme és cabdal, també, per aconseguir una ciutat més pacífica, sense excessos de soroll, amb vies per caminar i espais per relacionar-nos. Una Lleida justa i saludable que primi la qualitat de vida i el benestar físic i mental de les persones. Hem de ser un referent, una capital amable i responsable, cohesionada i acollidora. A la nostra ciutat hi viuen persones de 129 nacionalitats diferents. Aquesta riquesa ens ha de convertir en garants de trobada i de cooperació.Els ho he explicat, també aquesta setmana, als i les representants d’una trentena de països que hem aconseguit congregar a Lleida en una iniciativa pionera: la primera Trobada del Cos Consular. I no serà l’última. L’hem celebrada sota el lema “Lleida al món” perquè creiem fermament que la vida és local i que, des d’aquí, contribuïm a moure el planeta. Hem venut les nostres excel·lències a cònsols de països europeus, d’Àsia, d’Àfrica, d’Amèrica del Nord i d’Amèrica del Sud. Els han fascinat la Seu Vella i el Morera i han descobert les oportunitats econòmiques que ofereix Lleida. Empreses i institucions referents de casa nostra han demostrat que som grans, que podem ser gegants i que ocupem un lloc al món amb un potencial encara per explotar. Estic convençut que, a partir de la trobada, sortiran nous projectes i s’obriran nous horitzons. Posarem les coses fàcils, agilitarem la burocràcia i convertirem els frens en acceleradors. En aquesta línia treballarà l’oficina d’atracció d’inversions Invest in Lleida que presentarem la setmana entrant des de la Fira de Sant Miquel. Perquè, a Lleida, l’activitat no s’atura i el setembre n’és un exemple claríssim. Acabeu de gaudir de l’Obert que omple de vida el Centre Històric, com ho faran les Festes de la Tardor, una celebració de la identitat, la singularitat, l’autoestima i la participació. Gràcies a les persones que heu fet possible les dues grans trobades que us he explicat, tanco aquesta setmana amb la sensació que hem fet grans passos per seguir creixent cap a dins i cap a fora. Amb totes i tots vosaltres, fent equip.