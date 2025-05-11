Esperit d’equip
Paer en cap de Lleida
Lleidatanes i lleidatans, us escric mentre espero amb un dolç neguit compartir amb vosaltres una de les jornades més especials i més intenses de la nostra Festa Major. Perquè, tot i reviure-la cada any, la matinal de Sant Anastasi sempre és única. La sortida i la processó, sota el repic de les campanes de la Seu Vella, marca el ritme de la festa d’avui i representa el que som i com som: una capital amb personalitat, que s’emociona i se sent orgullosa de la seva gent.
Amb més de 250 propostes pensades per a tothom, la Festa Major és un dels millors aparadors de Lleida. Aquests dies, la ciutat s’aboca a gaudir del talent, la cultura, el patrimoni i la gastronomia. Lleida vibra i canta. La cançó d’aquesta Festa Major, creada per Arnau Moreno i interpretada per Joana Barco, ens assegura que tornarem a ballar i a compartir. Enguany, immersos en la commemoració dels 150 anys del naixement del gran pianista Ricard Viñes, la música s’erigeix com la principal protagonista de les festes: als concerts, als balls i als seguicis, amb les gralles que acompanyen els Castellers, amb les bandes que ressonen pels carrers i les places i amb l’omnipresent garrotín, patrimoni de Lleida. I, com a exemple de vida dedicada a la música, la nostra pregonera, Puri Terrado. Directora de l’Auditori durant 18 anys, està a punt de tancar la seva etapa professional amb una dedicació exemplar a la ciutat. Ha sigut un honor majúscul comptar amb la professionalitat i l’entrega de la Puri, una veritable servidora pública que ens ha mantingut atents i atentes a un pregó entranyable, un recorregut de vida acompanyant l’evolució de la ciutat. Fa un any, teníem l’immens plaer d’escoltar les paraules de Joaquín Ureña, que ja no és amb nosaltres. Ha estat, possiblement, un dels artistes més estimats i reconeguts de Lleida. El recordem amb agraïment i amb afecte. Lleida és com és gràcies a la implicació, a la col·laboració i a l’estima per la ciutat. L’equip és, al cap i a la fi, la clau de l’èxit. També i especialment durant la Festa Major. Col·lectivament és, per exemple, com vetllem per la seguretat. Amb un ampli desplegament de la Guàrdia Urbana i posant 1.000 ulls, també els vostres, contra les violències. Vull agrair la participació de tothom per fer gran la Festa Major. Començant per vosaltres, lleidatanes i lleidatans, i seguint per tot l’equip municipal que, encapçalat pel regidor Xavier Blanco, culmina aquests dies la feina incessant de crear, organitzar i preparar-ho tot per al bon transcurs de les activitats.
Us confesso que és sempre emocionant viure la Festa Major com a alcalde. Cada any és com una primera vegada. És una celebració que ens explica i ens defineix. Som de Lleida i això dibuixa el nostre caràcter.La Festa Major ens serveix per compartir una història, patrimoni, llengua i manera pròpia de parlar-la. Us convido a visitar els 4 domassos elaborats entre finals del 1931 i principis del 1932 juntament amb el tapís que presideix el saló de sessions. Les Festes ens recorden que som com som perquè som diversos i diverses i que ens reconeixem les semblances. Fem-nos sentir, expliquem-nos i lluïm les nostres singularitats. Totes i tots hem de ser ambaixadors i ambaixadores, defensors i defensores d’aquesta capital única que defineix una manera de ser. Per la cultura, per la música, pel llegat de personatges il·lustres i de persones valentes i fermes que han plantat i protegit les arrels. Per la nostra capacitat de crear, de produir, de sumar, de créixer, d’integrar i de caminar plegats. Diguem-ho amb orgull. Bona Festa Major!