Lleida, capital universitària
Paer en cap
Sovint parlem de moments històrics sense valorar-los quan els vivim en primera persona. La història no és només cosa dels llibres: l’escrivim cada dia les persones amb empenta i ganes de progressar. Persones com Maria Àngels Balsells, la nova rectora electa de la UdL, que fa història convertint-se en la primera dona que ocuparà aquest càrrec a la nostra Universitat. La seva trajectòria parla per si sola: sòlida, compromesa i amb una implicació destacada en projectes com el nou model d’atenció a la infància i l’adolescència de la Paeria.
A més, ha estat elegida amb un ampli consens, un signe clar de la maduresa i la confiança de la comunitat universitària. Aquest pas no és només un avenç en igualtat, és també un motiu d’orgull per a Lleida, una ciutat amb nom i mirada de dona que reafirma el seu paper de capital universitària i referent en coneixement, recerca i innovació. La UdL és molt més que una institució acadèmica: és impuls de progrés, espai de talent i punt de trobada entre Lleida i el món. La Universitat és, i ha de continuar sent, un motor de transformació social. Estic convençut que amb la rectora Balsells caminarem cap a un futur ple d’oportunitats per a tothom.
Felicito amb entusiasme la nova rectora i agraeixo molt sincerament la tasca feta pel fins ara rector Jaume Puy, amb qui hi ha hagut una bona entesa i s’han consolidat vies de col·laboració. No pot ser d’una altra manera, ja que Paeria i UdL treballem estretament en grans projectes de ciutat com el Parc Agrobiotech, que Puy ha contribuït a potenciar. Hem acordat, a més, millorar la connectivitat dels diferents campus en el redisseny de la xarxa d’autobusos urbans i augmentar la difusió de les activitats que promou l’Ajuntament entre la comunitat universitària. Així mateix, treballem per generar nous productes i serveis destinats a l’estudiantat. En aquesta feina conjunta, és prioritari augmentar el parc residencial i d’habitatge per als universitaris i les universitàries. Un primer pas es va fer aquest estiu amb la cessió de cinc pisos de la Casa dels Artistes per allotjar estudiants. Són accions necessàries per la previsió de creixement de l’alumnat. De fet, com a govern municipal, estem decidits a col·laborar per aconseguir que la UdL sumi tres mil estudiants més a la xifra d’onze mil que té actualment. I continuarem creixent. També en instal·lacions. Avancem per a l’adequació de l’edifici de l’antiga Capitania d’Infanteria situat vora el Magical per acollir el Campus de l’Audiovisual i hem fet contactes amb la Generalitat per tractar les necessitats d’ampliació del Campus de Ciències de la Salut. En aquest àmbit, el de la salut, som referents gràcies a l’Arnau de Vilanova. Aquesta setmana, hem acompanyat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha inaugurat oficialment el nou edifici de consultes externes, que incrementa en un 30% l’espai d’atenció del nostre Hospital Universitari. Estem tan orgullosos i orgulloses de comptar amb la UdL que, pròximament, instal·larem senyalitzacions a les principals vies d’accés a la ciutat que remarcaran la nostra condició de capital universitària des de l’any 1300, quan es va fundar l’Estudi General. Ho recordava aquests dies, per celebrar el 175è aniversari del Col·legi de l’Advocacia. A Lleida va néixer el sistema universitari català, gràcies al privilegi del rei Jaume II. L’Estudi General va ser la primera universitat de la Corona d’Aragó i, durant molt de temps, l’única. Els Estatuts de l’Estudi General són considerats els més antics i complets de la Península.
Lleida és història i és futur. Cada pas que fem en formació és una aposta per una ciutat més oberta, més innovadora, més justa i més humana. Amb lideratges valents, aliances sòlides i amb la força col·lectiva, continuarem escrivint pàgines que inspirin generacions.