Un any perfecte

Quant a l’any que tot just comença arriben prediccions de tota mena. N’hi ha de molt positives que neixen d’una numerologia optimista. Un amic m’ha felicitat el nou any dient que aquest promet perquè 2025 és el resultat d’un quadrat perfecte: 45² = 2025. En la mateixa lògica, és el producte de dos quadrats 9²x5², o la suma de tres quadrats 40²+20²+5². Altres, igualment esperançadores, neixen d’un optimisme de la voluntat, del tipus: els humans aprenem dels nostres errors, de la mateixa manera ho fan les societats, etc. Jo penso, tanmateix, que el que aprenem de la consideració dels nostres errors és que sempre els tornem a cometre. Diguin-me pessimista o millor, realista informat.A molts fa por, posem per cas, la combinació o suma de factors ambientals en matèria de política: (Putin + Trump + Netanyahu) = (¿?), i a altres, ja en clau més local, l’addició (Ayuso + Abascal + Arriba España) = Franco. Hi ha qui, posem per cas, havent sentit les ensuperbides i arrauxades promeses electorals de Donald Trump, pronostica un futur aterridor per al planeta. És cert (per bé que la major part del que diu és mentida) que s’ha manifestat a favor de la deportació massiva d’immigrants amb enxarxades a escoles, esglésies i llocs de treball, que pretén l’adquisició de Groenlàndia, l’assimilació del Canadà com a 51è estat dels EUA, que vol reduir la implicació americana en els conflictes internacionals i que promet solucionar la guerra d’Ucraïna en 24 hores, etc. Podríem menystenir aquestes propostes qualificant-les de simple pirotècnia verbal. No aniríem gaire lluny de la veritat si ho féssim així, però encertaríem més si diguéssim que aquest ha estat sempre el projecte de la superpotència anomenada Estats Units, exactament el mateix que tenen tots els estats que s’ho poden permetre. L’única diferència és que Trump diu en veu alta el que els EUA fan quan volen i poden a tot arreu, el mateix que fa Rússia, Israel o España. I què és això? Allò que respon als interessos de l’Estat. Així doncs, Trump, cínic i alhora oportunista, no és un hipòcrita com tots aquells que creuen que han d’amagar les seves intencions. No esperi, doncs, cap canvi al món per l’any que comença. I si no va pitjor que fins ara, atribueixi-ho a una propina del destí.