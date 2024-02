First Lego League a Lleida: Robòtica per a tots els públics

Creat: Actualitzat:

La ciutat de Lleida, de la mà de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL), celebra el dissabte 24 de febrer la 13a edició del torneig First Lego League (FLL). Com cada any, l’FLL desafia els i les joves d’entre 6 i 16 anys a convertir- se en científics/ques i enginyers/ es. Els equips hauran de realitzar un Projecte d’Innovació per a resoldre un problema real que després presentaran davant d’un tribunal d’experts. A més, construiran un robot autònom utilitzant la tecnologia Lego Mindstorms i/o Spike Prime per resoldre les missions del Joc del Robot. Cada temporada, per centrar el projecte d’innovació i dissenyar els desafiaments, el programa First Lego League gira entorn d’una temàtica diferent. En aquesta edició de l’FLL el desafiament és MasterPiece. La ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les arts i les matemàtiques (STEAM) inspiren grans idees, accions audaces i creativitat. Les nostres habilitats ens permeten crear arts i experiències que ens uneixen, ens entretenen i ens commouen. Aquesta edició de l’FLL dona llum sobre el paper que exerceix la branca STEM en les arts i empodera el jovent per dissenyar i construir un món d’infinites possibilitats. La competició de Lleida compta amb la participació de 34 equips, 18 en la categoria Challenge (de 10 a 16 anys) i 16 en la categoria Explore (de 6 a 9 anys) provinents de 19 centres educatius i empreses de les comarques de Lleida i Osca. L’EPS aposta, des de l’any 2012, per aquesta iniciativa de caràcter internacional que té com a objectiu crear un entorn global que permeti apropar els nois i noies al món de la tecnologia, la informàtica i la robòtica i afavorir les vocacions científiques-tecnològiques. La tecnologia és un element clau de futur tant pel que fa a la projecció laboral com al talent del nostre jovent. Les tecnologies emergents estan canviant el paisatge del mercat laboral a una velocitat de vertigen i l’impacte de les TIC en l’economia no para de créixer. La Comissió Europea ha pronosticat la creació de més de 500.000 llocs de treball de l’àmbit tecnològic a Europa abans de l’any 2025. Aquests nous llocs de treball requeriran professionals amb una formació específica en l’àmbit informàtic i industrial, tant en els sectors més purament tecnològics com en els àmbits de caràcter més social, sanitari o de disseny i comunicació. Però la realitat és ben diferent: el nombre de nois i noies que estudien titulacions universitàries de l’àmbit tecnològic no creix al mateix ritme. Com podem canviar aquesta tendència? Des de l’EPS creiem que la resposta implica despertar les vocacions digitals entre els nostres infants i joves, impulsant també la incorporació de les noies a aquest món.

Per a la celebració de l’FLL, cal destacar la implicació de més de 120 voluntaris, així com l’esforç de les institucions (Escola Politècnica Superior, Consell Social de la UdL, Vicerectorat d’Activitats Culturals), les administracions (Ajuntament de Lleida, i Diputació de Lleida) i de les empreses patrocinadores (IFR, Semic, GFT, Nufri, Vall Companys i Plusfresc). Tots s’han implicat al màxim en un esdeveniment d’aquesta magnitud que aconsegueix mobilitzar més de 1.500 persones. Paral·lelament, el dia de la competició s’organitzen una gran quantitat d’activitats adreçades als visitants i acompanyants: tallers sobre robòtica, llapis 3D i makey makey (Makers Lleida), realitat virtual i augmentada (Invelon), escàner 3D (EPS), obres d’art interactives (EPS) o jocs de taula col· laboratius (NeuroPGA). Així doncs, l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida us convida a assistir i gaudir d’una nova edició de la competició de robòtica educativa més important del món el pròxim dissabte 24 de febrer, a partir de les 9:00 hores, al Campus de Cappont de la UdL. Un compromís amb el present i el futur dels i les joves de les nostres comarques que, ben segur, els ajudarà a seguir creixent, assumir responsabilitats amb treball i dedicació i adquirir una sòlida experiència que els permeti aprofitar les oportunitats i iniciar la seva carrera formativa i professional amb garanties d’èxit. Us hi esperem!