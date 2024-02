Un jutge de primera instància anul·la la targeta revolving Carrefour Pass

Creat: Actualitzat:

Recentment el jutge del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badajoz ha dictat la sentència número 68/2024, de 14 de febrer, en virtut de la qual anul·la una targeta per interès usurari.La defensa va aportar un informe pericial en virtut del qual es demostrava que la taxa anual equivalent (TAE) aplicada superava en molt l’acordat en el que s’havia contractat, passant d’un aparent 21,99% al que realment es va aplicar del 33,97% TAE.El pèrit del cas va ser Jesús Blanco López, matemàtic i expert en crèdit revolving, segons es fa constar en la seua pàgina de LinkedIn. Aquest va demostrar en l’informe que realment s’estava enganyant el consumidor (la diferència entre el que es contracta i el que s’abona).En la resolució s’entén que es tracta d’un contracte usurari, que no informava sobre el veritable cost que representava per al consumidor el finançament. Per tant, el Jutjat declara que el préstec és nul per usura, motivant la seua decisió en una comparativa del tipus mitjà del mercat fixat pel Banc d’Espanya per a aquest tipus d’operacions i concloent que ho supera en un 6%.És a dir, es basa en la sentència 258/2023 del Tribunal Suprem, de 15 de febrer, que va determinar que els interessos de les targetes revolving seran usuraris quan la diferència entre el tipus mitjà d’interès del mercat i l’acordat sigui superior a 6 punts. En el cas analitzat en l’esmentada sentència, el Suprem va considerar que un interès del 23,9% TAE en aquest tipus de targetes no constituïa usura. Més tard, la sentència del Suprem número 1492/2023, de 27 d’octubre, va aclarir que només en “circumstàncies excepcionals es justifica l’estipulació d’un interès superior al normal dels diners” i això ha “de valorar-se en el moment de la concessió del finançament”. Com a conseqüència, s’obre un nou camí per als consumidors d’aquestes targetes.Vist el panorama actual, i en cas que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que us pugui assessorar i defensi els vostres drets adequadament. D’altra banda, els recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.